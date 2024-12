Busca de técnico para 2025 é a mais longa no Grêmio nos últimos 10 anos

Renato Portaluppi anunciou no dia 9 de dezembro que não seguiria no clube. Duda Fortes / Agencia RBS

A contratação de um técnico para a temporada de 2025 é a mais demorada dos últimos 10 anos no Grêmio. Só em 2009, ou seja, há 15 anos, na saída de Celso Roth até a chegada de Paulo Autuori, o clube levou mais tempo para anunciar um novo treinador.

Renato Portaluppi teve a saída anunciada em 9 de dezembro. O Grêmio ficou próximo de acertar com Pedro Caixinha, mas até o final de domingo (22), quando o clube completou 13 dias sem treinador, as negociações com o técnico português seguiam sem conclusão das conversas.

Nos últimos 10 anos, a busca gremista por um novo treinador é a mais longa. De lá pra cá, o maior intervalo sem treinador ocorreu em 2015. Após a saída de Felipão, o anúncio de Roger Machado levou sete dias. O fim do ciclo do técnico pentacampeão do mundo foi comunicado em 19 de maio. E a chegada do ex-lateral aconteceu no dia 26, uma espera de sete dias.

No entanto, nos últimos 15 anos, a temporada de 2009 foi a com o maior período para oficializar mudanças nas comissões técnicas. Após a saída de Celso Roth, no dia 6 de abril, o Grêmio levou até o dia 14 de maio para informar a contratação de Paulo Autuori. Um intervalo de 38 dias sem um treinador.

No mesmo ano, a saída de Autuori também levou um longo tempo até a formalização de um novo técnico. Marcelo Rospide comandou o time na reta final do Brasileirão de 2009 após o anúncio, em novembro, de que o então treinador retornaria para o futebol árabe. Silas foi oficializado como o treinador para a temporada de 2010 em 6 de dezembro.

Por outro lado, em 2022 o Tricolor anunciou no mesmo dia a saída de Vagner Mancini e a contratação de Roger Machado, em fevereiro. No mesmo ano, em setembro, foi a queda do atual técnico do Inter e a volta de Renato ao clube que foram anunciadas no mesmo dia.

As trocas de técnicos dos últimos 10 anos

2014

Enderson Moreira (saída)

27 de julho de 2014

Felipão (anúncio)

29 de julho de 2014

2015

Felipão (saída)

19 de maio de 2015

Roger Machado (anúncio)

26 de maio de 2015

2016

Roger Machado (saída)

14 de setembro de 2016

Renato Portaluppi (anúncio)

18 de setembro de 2016

2021

Renato Portaluppi (saída)

15 de abril de 2021

Tiago Nunes (anúncio)

21 de abril de 2021

Tiago Nunes (saída)

4 de julho de 2021

Felipão (anúncio)

7 de julho de 2021

Felipão (saída)

11 de outubro de 2021

Vagner Mancini (anúncio)

14 de outubro de 2021

2022

Vagner Mancini (saída)

14 de fevereiro de 2022

Roger Machado (anúncio)

14 de fevereiro de 2022

Roger Machado (saída)

1º de setembro de 2022

Renato Portaluppi (anúncio)

1º de setembro de 2022