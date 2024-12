"São muito diferentes", diz Lincoln sobre características de Pedro Caixinha e Renato Portaluppi

Lincoln Henrique foi treinado por Caixinha neste ano, no Bragantino. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Um jogador, em especial, pode tirar algumas dúvidas dos torcedores do Grêmio sobre o que muda na equipe com a saída de Renato Portaluppi e uma possível chegada de Pedro Caixinha à casamata tricolor. Lincoln Henrique, 26 anos, trabalhou com os dois treinadores. Entre 2016 e 2019, foi comandado por Renato no Tricolor. Neste ano, foi atleta de Caixinha no Bragantino.

— Acredito que são muito diferentes. O Renato é um treinador que leva mais os jogadores com aquela relação de resenha, digamos assim. Obviamente, tem um lado profissional e o Renato é um grande treinador, como foi um grande jogador também. Mas, no quesito de trabalhar com ambos, senti muita diferença entre um e outro — disse, em entrevista ao Sábado Esporte, da Rádio Gaúcha.

— O Caixinha é aquela cara que tem ambição de ganhar títulos, marcar história no Brasil. O Renato já ganhou muitos títulos. O Caixinha é um cara vitorioso e quer isso num grande clube também. Se for efetivado no Grêmio, vou torcer para ele — emendou Lincoln.

Lincoln foi atleta de Renato entre 2016 e 2019, no Grêmio. Marcos Belo / Aguante/Divulgação

Na sequência, o jogador formato nas categorias de base do Grêmio detalhou como é o trabalho de Caixinha no dia a dia:

— É um treinador muito intenso, muito tático. É um treinador que realmente vive o futebol. Ele está disponível todos os momentos para ajudar, para trabalhar. Um cara que eu gosto muito, excepcional. Se precisar de trabalho individual, ele monta um plano. Particularmente, gostei muito de trabalhar com ele. Ele tem ambição, quer crescer, quer ganhar títulos no Brasil, ganhar visibilidade. Espero que ocorra tudo de melhor para ele no Rio Grande do Sul.

Além dos elogios a Caixinha, Lincoln exaltou os demais profissionais que trabalham com o treinador português.

— A comissão técnica dele também é muito boa. Ele (Caixinha) é um cara mais intenso, o treino dele dura uma hora e você sai acabado. Pensando: "Dei tudo". É um cara que eu gosto muito, excepcional — finalizou.