Grêmio avança e negociação com Pedro Caixinha deve ser finalizada neste domingo

Português Pedro Caixinha, de 54 anos, é o favorito para ser o técnico do Grêmio em 2025. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Novamente, o Grêmio está próximo de anunciar Pedro Caixinha como novo treinador. Após uma nova rodada de conversas neste sábado (21), o Tricolor avançou em pontos importantes das divergências recentes com o português.

À reportagem de Zero Hora, fontes envolvidas nas tratativas garantem que as conversas do sábado foram produtivas para superar os entraves da sexta-feira (20). Assim, o Grêmio espera selar o negócio neste domingo (22). Pelos acontecimentos recentes, os dirigentes mantêm cautela quanto à oficialização do acordo, mas seguem otimistas.

A negociação entre Grêmio e Pedro Caixinha sofreu uma reviravolta na sexta. O clube dava o acordo como certo e já havia enviado o contrato para ser assinado pelo treinador. No entanto, o estafe do português teria feito uma série de novas exigências.

Segundo a direção tricolor, Caixinha teria solicitado que seu aluguel fosse pago pelo clube, assim como passagens para que seus familiares viessem e retornassem a Portugal. Além disso, ele pediu uma proteção contra a variação cambial, já que o valor do contrato foi discutido em euros.

A versão é diferente da noticiada pelo jornal O Globo na tarde de sexta. Ao repórter Diogo Dantas, o estafe de Caixinha disse que houve desacordo em torno de uma cláusula por parte do Grêmio, o que teria encerrado a negociação. Foi esta a informação que iniciou a reviravolta no caso.

Após a repercussão da notícia, os dirigentes do Grêmio voltaram a conversar com o representante do técnico por um novo acordo. A estratégia gremista foi de melhorar a oferta financeira para o treinador, com um valor maior sendo diluído ao longo do contrato de dois anos.

*Produção: Bruno Flores