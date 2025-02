Amuzu viaja mais de 14 mil quilômetros para estrear pelo Grêmio

Amuzu deve estrear pelo Grêmio nesta quarta-feira. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Em meio a tantas caras novas que compõem a delegação gremista em Boa Vista, o belga Francis Amuzu é, sem dúvidas, o principal personagem. Contratado no início de fevereiro, o atacante teve de viajar mais de 14 mil quilômetros para, enfim, poder estrear pelo Grêmio, nesta quarta-feira (19), contra o São Raimundo, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Primeiro, o jogador percorreu cerca de 10,5 mil quilômetros de Bruxelas, onde vivia e defendia o Anderlecht, até Porto Alegre.

Agora, acompanhado dos demais companheiros de equipe, cruzou mais 3,8 mil quilômetros, do sul ao norte do Brasil, até desembarcar na capital de Roraima. Ou seja, em duas semanas, encarou 14,3 mil quilômetros de avião.

— Sobre as viagens longas, eu preciso me preparar, descansando bem, treinando bem e bebendo bastante água — projetou o próprio Amuzu na entrevista de apresentação no CT Luiz Carvalho.

Para se ter ideia, somente neste último trajeto, de Porto Alegre a Boa Vista, é como se Amuzu tivesse saído da Bélgica para Baku, capital do Azerbaijão, situada na fronteira da Europa com a Ásia.

— É um grande desafio. É um lugar muito longe para ir jogar. Mas, para performar bem eu preciso comer, beber e dormir bem para estar preparado — comentou sobre a viagem a Roraima.

A contratação de Amuzu — bem como a do uruguaio Cristian Olivera — atende ao pedido do técnico Gustavo Quinteros que, desde a primeira rodada do Gauchão, clamava por reforçar o elenco com ponteiros.

Por estar mais tempo trabalhando com o elenco, o belga deve ser o escolhido para entrar na equipe, ocupando a vaga que era de Aravena. O lado direito deve ficar a cargo de Edenilson.

Confira as distâncias percorridas por Amuzu

De Bruxelas a Porto Alegre: 10,5 mil quilômetros

10,5 mil quilômetros De Porto Alegre a Boa Vista: 3,8 mil quilômetros

3,8 mil quilômetros Total: 14,3 mil quilômetros

Grêmio na Copa do Brasil

Grêmio e São Raimundo se enfrentam a partir das 19h30min no Estádio Canarinho. O vencedor avança à segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O Tricolor entra na busca pelo sexto título no torneio.

O time de Quinteros terá quase todos os reforços à disposição. O lateral-esquerdo Luan Cândido foi o único que ficou de fora da viagem.

Novo regulamento

O regulamento da Copa do Brasil 2025 apresenta uma novidade. Ao contrário dos anos anteriores, na etapa inicial não há mais a vantagem do empate para a equipe mais bem ranqueada.

Sendo assim, em caso de o duelo em Boa Vista terminar com placar em igualdade, uma disputa nos pênaltis definirá o classificado à segunda fase. O chaveamento aponta duelo com o vencedor de Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic-MG na próxima etapa.