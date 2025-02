Um Grêmio novo encara a Operação Hemisfério Norte

Quinteros conhecerá o que é trabalhar no Brasil continental. Lucas Uebel/Grêmio

O risco desta noite de quarta (19), em Boa Vista, é do Grêmio. O São Raimundo entra sem lenço nem documento. Se perder, estará dentro da normalidade de um time da extrema periferia cair diante de um dos gigantes do Brasil.

Se empatar e levar para os pênaltis, estará ganhando as manchetes por ter atrapalhado a vida do Tricolor.

Se avançar, é Carnaval desde já em Roraima e a história sendo escrita, com direito a documentário e manchete no Jornal Nacional.

A nova fórmula da Copa do Brasil é uma armadilha para os grandes. Tudo se joga em 90 minutos. E toda a responsabilidade se joga no colo de quem sai dos grandes centros e adentra nos confins do nosso futebol.

A nova fórmula da Copa do Brasil foi desenhada pela CBF para agradar as federações menores, aquelas que sustentam sua estrutura vigente. O Grêmio precisará lidar também com essa pressão em Boa Vista.

Um abismo separa os dois clubes nesta noite, no Estádio Canarinho. O São Raimundo gasta por mês R$ 250 mil, salário de reserva no Grêmio. Ou nem isso.

Um mês de Nathan Pescador paga quase dois dos roraimenses. Porém, nada disso conta em 90 minutos que decidem tudo.

Novo time do Grêmio

A noite de hoje, em resumo, se resume para o Grêmio da seguinte forma: ou cumpre sua obrigação ou protagoniza um vexame histórico.

É evidente que só um acidente tira a classificação dos gaúchos. Gustavo Quinteros conhecerá a partir desta quarta o que é trabalhar no Brasil continental.

É tão longe Roraima que o jogo será no Hemisfério Norte. Aliás, se Quinteros conhecerá o Brasil profundo, o torcedor do Tricolor começará a ver com mais profundidade seu novo time de 2025.

À exceção de Luan Cândido, todos os novos contratados foram levados para o Norte. A tendência é de que, pelo menos, Volpi, Esteves e Amuzu estreiem. Talvez a lista ganhe ainda Wagner Leonardo desde o começo e Olivera no decorrer da partida.

Além de avançar na Copa do Brasil, a noite em Roraima também precisa ser usada para encaixar as peças visando à semifinal do Gauchão.