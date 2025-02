Bastidores dos treinos e a primeira escalação do novo Grêmio de Quinteros

O Grêmio começa, nesta quarta-feira (19), uma nova etapa da temporada. A equipe do técnico Gustavo Quinteros enfrenta o São Raimundo, fora de casa, pela Copa do Brasil, e já irá apresentar uma escalação com alguns dos novos reforços contratados pela diretoria. Um novo Grêmio começa a se montar, e essa é a grande notícia do dia.