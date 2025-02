"Melhorar substancialmente no Ideb" é meta prioritária do governo do RS na educação, diz vice-governador

Souza diz que o Estado já está enfrentando o problema da evasão escolar. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Melhorar "substancialmente" o desempenho do Rio Grande do Sul no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o foco do governo Eduardo Leite entre as metas estabelecidas para a educação gaúcha até 2035, garante o vice-governador do RS, Gabriel Souza. Estado ficou entre a 9ª e a 11ª posição no Ideb de 2023.

O objetivo é pavimentar o caminho para que os próximos governos cumpram as metas estabelecidas no pacote da educação, apresentado na terça-feira (18) pelo atual governo gaúcho.

— Para sintetizar todas as outras (metas do pacote da educação), é melhorar substancialmente no Ideb — disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (19), ao ser questionado sobre qual o compromisso do governo de Eduardo Leite dentro do pacote de metas, que dependerá de outros governadores para ser cumprido.

A evasão escolar no Rio Grande do Sul é outro tema que preocupa o governo gaúcho. O RS é o estado brasileiro onde mais jovens abandonam a escola.

Gabriel Souza pondera que episódios climáticos atrapalharam muitas escolas gaúchas nos últimos anos e auxiliaram nos baixos índices de educação no Estado, mas que a conciliação de trabalho e estudos é uma dificuldade a ser solucionado pelo governo.

— Temos o maior índice de evasão e abandono escolar do Brasil, o que tem muito a ver com a nossa cultura da gurizada começar a trabalhar desde cedo. (...) Muitas pessoas, de baixa renda em especial, acabam incompatíveis com a combinação entre estudo e trabalho. Ainda na adolescência muitos evadem em busca de renda ou para ajudar em casa — explica.

Souza aproveita para destacar algumas ações de combate à evasão escolar que já estão em execução:

— Temos um dos maiores programas, senão o maior programa estadual do Brasil de combate a evasão, que é o Todo Jovem na Escola, que paga a bolsa de estudos de R$ 150 por mês, mais um auxílio material escolar, mais um prêmio por engajamento àqueles que fizerem o Saers, que é o sistema de avaliação da educação pública do Rio Grande do Sul no terceiro ano do Ensino Médio — lembra.