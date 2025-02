Promessas do governo do RS para educação incluem figurar entre os três melhores desempenhos no Ideb até 2035

Diretrizes do governo do RS são baseadas em oito objetivos e estratégias gerais. Sofia Lungui / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul apresenta, nesta terça-feira (18), uma agenda com metas, objetivos e estratégias para alavancar a educação pública em diferentes aspectos nos próximos 10 anos.

Entre as promessas mais ousadas estão deixar o Estado entre as três melhores notas do Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em todas as etapas — o que demandaria um aumento de 41% no desempenho do Ensino Médio —, ampliar a frequência na Educação Infantil e no Ensino Médio, chegando a universalizar o acesso à pré-escola, e reduzir pela metade a desigualdade racial e social de aprendizagem.

O governo estabeleceu como principais desafios a aceleração e a melhoria educacional "sem deixar ninguém para trás", além da oferta das competências requeridas no mundo contemporâneo, a transformação da comunidade e da estrutura escolar em resilientes a crises climáticas e a estruturação de uma rede de ensino "coesa e eficiente, que alavanque a educação em 10 anos".

As diretrizes são baseadas em oito objetivos e estratégias gerais, desdobrados em metas e focos específicos:

Alavancar a qualidade da aprendizagem Reduzir as desigualdades educacionais Garantir o acesso e a conclusão da educação na idade certa Ampliar a inserção qualificada dos jovens na economia Formar uma rede de escolas atrativas, seguras e resilientes Ter profissionais da educação qualificados, valorizados e engajados Fortalecer a gestão escolar e a governança da rede Transformar os processos da educação por meio de tecnologia e inteligência artificial

A meta de colocar o RS entre os três melhores desempenhos no Ideb até 2035 depende, além do resultado gaúcho, também da forma de conduzir a educação dos outros Estados brasileiros.

No último Ideb, divulgado em 2023, por exemplo, apesar de ter mantido médias semelhantes às de 2021, o Rio Grande do Sul perdeu posições no ranking. A promessa do governo é ampliar até 2035 as notas de 5,8 para 6,7 no Ensino Fundamental I, de 4,7 para 6,3 no Ensino Fundamental II e de 3,9 para 5,5 no Ensino Médio.

Dados alarmantes

O plano foi elaborado com base em um diagnóstico da educação pública gaúcha, que traz dados alarmantes. Além dos números do Ideb, os índices de evasão, abandono e reprovação no RS estão bem acima da média brasileira.

As escolas de Ensino Médio, principalmente, têm altas taxas de abandono escolar — conforme o Censo Escolar, em 2021, a taxa estava em 10,7%, considerando a rede pública de ensino. Em 2023, diminuiu para 8,9%. Contudo, no mesmo ano, a taxa média de abandono era de 3,8% no Brasil.

Ao longo da apresentação do governo estadual, foram elencadas ações e iniciativas já existentes, que vêm sendo conduzidas com o intuito de solucionar estes problemas na educação. O plano de 10 anos busca, justamente, alavancar e ampliar estes projetos para alcançar resultados melhores.

— Quando eu disse que a gente nunca esteve tão preparado é porque esses programas, que são embriões da mudança, eles já estão acontecendo. Eles estão sendo aperfeiçoados e serão ainda mais, a partir do incremento da tecnologia, da inteligência artificial — afirmou a secretária da Educação do RS, Raquel Teixeira.

De acordo com ela, já está sendo utilizada pela Seduc uma ferramenta que utiliza inteligência artificial (IA) para gerar previsões e evitar potenciais casos de abandono, cruzando dados de frequência e desempenho dos estudantes.

Resultados de programas

Além de Raquel, participaram do evento o vice-governador do RS, Gabriel Souza; a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte; a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp; e o secretário de Comunicação, Caio Tomazeli.