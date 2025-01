Programa Professor do Amanhã recebeu inscrições de 14 universidades em novo edital; veja propostas

Conforme a Sict, foram 34 propostas inscritas. panitan / stock.adobe.com

Terminaram, na última sexta-feira (3), as inscrições para a nova edição do programa Professor do Amanhã. O edital, lançado em novembro pelo governo do Estado, oferece 500 bolsas de estudos integrais em cursos de Licenciatura. Nesta primeira etapa, as instituições se inscreveram para aderir ao programa. Agora, as submissões serão analisadas pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict).

Conforme a pasta, 14 universidades privadas comunitárias do Rio Grande do Sul inscreveram 34 propostas. A divulgação das propostas aprovadas deve ocorrer em fevereiro. A iniciativa do governo busca formar professores para suprir carências da rede pública de Educação Básica no RS. Na primeira edição, foram ofertadas 1 mil bolsas.

As vagas são para os cursos de Letras (Língua Portuguesa), Matemática, Geografia e História. O investimento previsto para este edital é de R$ 38,4 milhões até 2026, conforme Estado.

Segundo o reitor Rafael Frederico Henn, presidente do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), o programa é fundamental para resolver o possível "apagão" de professores na rede pública, e inserir os estudantes no Ensino Superior comunitário ou privado.

— Acreditamos veementemente que, para avançar, precisamos da continuidade do programa por mais um ou dois anos, para assim enfrentar com mais efetividade o problema da falta de professores, nas várias áreas do conhecimento — afirma o professor.

Consultada, a Sict informa que, neste momento, não irá divulgar a lista de universidades inscritas. Conforme o edital, a previsão de divulgação é em fevereiro, 30 dias após a conclusão da etapa de inscrições.

A reportagem de Zero Hora entrou em contato com as instituições de ensino comunitárias do RS, mas não obteve retorno de todas até o momento da publicação. A Universidade de Cruz Alta (Unicruz) e a Universidade Católica Pelotas (UCPel) informaram que não estão participando do edital.

Veja detalhes das propostas inscritas:

PUCRS

Na primeira edição do programa, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) foi contemplada com cem bolsas integrais. As bolsas foram direcionadas para os cursos de Letras – Língua Portuguesa (54 bolsas), História (36 bolsas) e Ciências Biológicas (10 bolsas).

Nesta nova edição, a PUCRS irá ofertar vagas para os cursos de Letras – Língua Portuguesa e História. Ainda não há detalhes sobre o número de vagas.

Feevale

Na primeira edição do programa, a Universidade Feevale foi contemplada com 40 vagas para o curso de Letras e 60 vagas para o curso de História. Agora, a instituição solicitou mais 30 vagas para cada curso.

UPF

A Universidade de Passo Fundo (UPF) protocolou pedidos para Matemática, Letras-Português e História. Para este processo, a instituição de ensino está solicitando 50 vagas, no total.

No edital passado, a universidade foi contemplada com todas as vagas solicitadas. Hoje, há cem alunos distribuídos nos cursos de História, Letras (Língua Portuguesa-Inglês), Matemática e Ciências Biológicas.

Univates

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) solicitou vagas nos cursos de Letras, Língua Portuguesa/Inglês (4 vagas) e História (9 vagas).

Unisc

A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) solicitou vagas que contemplam as áreas de Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia. Não há detalhes sobre número de vagas.

Unisinos

A Unisinos solicitou oito vagas para cursos de Licenciatura em História, Língua Portuguesa e Matemática.

La Salle

A Universidade La Salle confirmou que a instituição está entre as inscritas, mas não deu detalhes da proposta.

Unijuí

A Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) está concorrendo para obter vagas nos cursos de Letras (Língua Portuguesa-Inglês) e Matemática. Não há detalhes sobre número de vagas para 2025. Em 2024, foram ofertadas 37 vagas para o curso de Matemática e 37 vagas para Letras (Língua Portuguesa-Inglês).

UFN

A Universidade Franciscana (UFN) está concorrendo para obter vagas nos cursos de História e Matemática. Não há detalhes sobre número de vagas.

UCS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) está concorrendo para obter vagas nos cursos de Letras (Língua Portuguesa), Matemática, História e Geografia. Não há detalhes sobre número de vagas.

Como funciona o programa

O programa vai conceder bolsas mensais de permanência no valor de R$ 800 aos alunos, além de outros R$ 800 para a universidade para custeio da vaga. A iniciativa é destinada às instituições comunitárias, que são privadas, mas não visam ao lucro.