O governo do Estado do Rio Grande do Sul lançou, nesta terça-feira (26), novo edital do programa Professor do Amanhã, com oferta 500 bolsas integrais em cursos de Licenciatura. A iniciativa busca formar docentes para atender às demandas da educação na rede pública. As vagas são para os cursos de Letras – Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História.