Única unidade ainda sem sede própria, o Campus Viamão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) foi comprado pelo Ministério da Educação (MEC). A área, de 34 mil metros construídos em terreno de 16 hectares, pertencia à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), que mantém lá parte do seu parque tecnológico, o Tecnopuc. O valor pago foi de R$ 42 milhões.