UFPel oferta 937 vagas para quem fez o Enem de 2020 a 2024; veja como concorrer

Até a próxima segunda-feira (17), quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024, pontuou na prova de redação e concluiu a formação escolar poderá se inscrever na seleção simplificada da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). São 937 vagas em 60 cursos presenciais de graduação . O início das atividades acadêmicas está previsto para 22 de abril.

O objetivo do edital é preencher as vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa de Avaliação da Vida Escola (Pave) para ingresso no primeiro semestre letivo de 2025. Detalhes sobre o processo estão disponíveis na página da Coordenação de Registros Acadêmico