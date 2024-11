Ao longo de 10 anos, o interesse dos candidatos do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) por alguns cursos foi sendo alterado. Graduações de áreas como Artes e Ciências Exatas e Tecnológicas passaram a ter mais atenção dos vestibulandos. Já cursos mais tradicionais, como Engenharia Civil, tiveram queda significativa no número de candidatos por vaga.