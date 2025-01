Domingo tem aplicação de provas para o vestibular da UFSM em Santa Maria e em outras cidades

Movimentação em Santa Maria no segundo dia de provas. Laurent Keller/UFSM / Divuglação

O domingo (12) de tempo firme e sol em Santa Maria é marcado pela aplicação de mais duas provas do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Nesta manhã, os candidatos respondem questões relacionadas aos conteúdos do segundo ano do Ensino Médio, em todas as áreas de conhecimento.

Conforme a instituição, o primeiro dia de provas, neste sábado (11), teve 25% de abstenção — cerca de 3,1 mil candidatos ausentes nas seis cidades onde aplicação. Com isso, dos 12,5 mil candidatos inscritos, 9,4 mil podem seguir na disputa de 1.915 vagas.

A primeira prova, no sábado, teve como temática a saúde. O vestibular é aplicado nas cidades que têm sedes da UFSM (Santa Maria, Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen) e em Curitiba, no Paraná, e Florianópolis, Santa Catarina.

O prazo para concluir a prova termina às 11h. Em coletiva de imprensa, a UFSM divulgou nesta manhã que o índice de abstenção na segunda prova do vestibular 2025 subiu 0,1% em relação à primeira prova. O tema do teste foi sustentabilidade.

Às 13h, os candidatos farão o teste com conteúdos relacionados ao terceiro ano do Ensino Médio mais uma redação.

Provas seriadas na UFSM

A manhã de domingo é marcada também pela aplicação da segunda prova do Processo Seletivo Seriado (PSS), para alunos do segundo ano do Ensino Médio. São 2,7 mil candidatos, que podem fazer as provas nas cidades onde há sedes da UFSM (Santa Maria, Cachoeira do Sul do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões) e nos municípios de Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Uruguaiana.

Na primeira prova do PSS desse ano, aplicada na tarde de sábado (11), foram 4,3 mil inscritos – um aumento de cerca de 40% em relação ao ano passado. O índice de abstenção foi de aproximadamente 8%. Ou seja, 3,9 mil estudantes do primeiro ano do Ensino Médio realizaram as provas.