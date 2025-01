Gabarito do vestibular da UFSM é divulgado

Índice de abstenção na prova foi de 25% Thais Immig / UFSM / Divulgação

Foi divulgado na manhã desta segunda-feira (13) o gabarito do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que teve provas aplicadas neste fim de semana. Dos 12,5 mil candidatos inscritos no processo, cerca de 9,3 mil participaram da seleção para preencher as 1.915 vagas. As provas e as respostas preliminares estão disponíveis no site da universidade.

Conforme o pró-reitor de graduação da UFSM, Jerônimo Tybusch, a realização das provas ocorreu dentro do esperado. A abstenção foi considerada baixa. Na primeira avaliação, foi de 25%, e o aumento até a terceira prova foi de 0,3%.

Os exames do fim de semana tiveram temática de sustentabilidade, saúde e inteligência artificial (IA). Na prova de redação, os candidatos tiveram de construir um artigo de opinião sobre o uso de ferramentas de IA na produção de textos na universidade.

Ainda segundo o pró-reitor, após a divulgação do gabarito, começa a etapa de correção das redações. Esta parte exige mais da equipe e é diretamente responsável pelo prazo para a divulgação do listão dos aprovados. A expectativa de Tybusch é que a lista seja divulgada entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.

As mesmas provas aplicadas no vestibular foram feitas por estudantes do primeiro e segundo anos do Ensino Médio que participam do Processo Seletivo Seriado (PSS). Cerca de 2,4 mil alunos que fizeram a prova 1 no ano passado realizaram o PSS 2 neste domingo. Além disso, mais 4,3 mil novos estudantes que fizeram o primeiro ano em 2024 realizaram no sábado (11) o PSS 1. A aplicação da avaliação foi feita na Universidade Franciscana. Os candidatos do PSS 2 concorrem a vagas de ingresso na UFSM em 2026 e os que fizeram a prova 1 concorrem em 2027, após concluírem o Ensino Médio.