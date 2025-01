A primeira experiência de João Fonseca em uma chave principal de Grand Slam mostrou o motivo de tamanha atenção com ele. Jogando contra Andrey Rublev, número 9 do mundo, o brasileiro dominou o jogo, venceu por 3 sets a 0 — 7/6(1), 6/3 e 7/6 —, e garantiu vaga na segunda rodada do Australian Open.