Inter vence Torino e iguala pontuação do Napoli

Nem o cansaço da prorrogação com o Barcelona na Liga dos Campeões, nem a forte chuva que caiu neste domingo (11) em Turim impediram a vitória da Inter de Milão sobre o Torino por 2 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, resultado que coloca os 'nerazzurri' com a mesma pontuação do líder Napoli, que recebe o Genoa.