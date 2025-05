Cinco nomes que podem assumir o Juventude após a saída de Fábio Matias

Lisca está no Estado e já comandou o Juventude. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O Juventude está em busca de um treinador após a demissão do técnico Fábio Matias. Em crise técnica, o time vem de mais uma goleada no Brasileirão. O time perdeu para o Fortaleza por 5 a 0 na tarde de sábado. Foi a segunda maior goleada da equipe na Série A neste ano. A outra foi para o Flamengo por 6 a 0, no Rio de Janeiro.

O Juventude já analisa o mercado atrás de treinadores que possam substituir Matias para comandar a equipe no próximo final de semana, domingo (18), às 16h, contra o Fluminense, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Pioneiro elencou cinco nomes que estão livre no mercado e podem comandar o Ju a partir de agora na elite Nacional:

Lisca subiu com o Ju da Série D para a Série C do Brasileiro. Daniela Xu / Agencia RBS

:: LISCA

O último trabalho de Lisca foi em 2024, no América-MG, na reta final da Série B. O profissional conhece bem o Estádio Alfredo Jaconi. Identificado com o Verdão, ele comandou a equipe em 2013. Lisca foi o responsável pelo acesso do Juventude da Série D para a Série C.

Neste ano, o profissional já foi visto no próprio Jaconi assistindo partidas da equipe. Em 2022, o Juventude chegou a tentar a contratação de Lisca no Brasileirão, mas não houve interesse em assumir do treinador em meio a uma competição.

Treinador estava treinando na Arábia Saudita. Al Riyadh FC / Divulgação

:: ODAIR HELMANN

Após comandar o Inter entre 2017 e 2019, o treinador trabalhou no Fluminense na temporada seguinte e deixou o Brasil. Nos anos de 2021 e 2022, Odair esteve no Al Wasl, de Dubai. Na sequência, ele retornou ao país para treinar o Santos em 2023, mas voltou ao futebol do exterior. No mês passado, o técnico foi demitido do Al-Raed, Arábia Saudita, e foi cogitado no Fluminense antes do anúncio de Renato Gaúcho. Ele segue no no mercado. Por ter ficado muito tempo em Porto Alegre, ele conhece o Estado e as suas peculiaridades.

Barros foi auxiliar e treinou o Verdão de forma interina. Porthus Junior / Agencia RBS

:: EDUARDO BARROS

Conhecido no Estádio Alfredo Jaconi, Eduardo Barros deixou o clube em 2022 para trabalhar com técnico Fernando Diniz. Ele era auxiliar fixo do alviverde. Além do trabalho na comissão, Barros era o head coach das categorias de base alviverde. Ele chegou a assumir o time profissional, após a saída de Jair Ventura. O profissional está desempregado. Ele foi demitido do Amazonas no mês passado na Série B, mas conquistou o título do primeiro turno e do Campeonato Amazonense pelo clube.

Tetracampeão com a Seleção Brasileira está sem clube. Divulgação / Cuiabá

:: JORGINHO

Desde que conduziu o Vasco ao acesso à Primeira Divisão, em 2022, Jorginho trabalhou somente em 2024, quando treinou duas equipes, o Buriram United (Tailândia) e Coritiba. Por estar livre no mercado, um projeto de comandar o Juventude no Brasileirão poderia seduzir o profissional, pois já demonstrou resultados positivos em campo. Jorginho ainda acumula passagens por clubes como Atlético-GO, Coritiba, Ponte Preta, Ceará e Bahia.

Duda Veloso / Athletico.com.br/Divulgação

:: MAURÍCIO BARBIERI

Maurício Barbieri chegou a ser cogitado após a saída de Carpini no começo da temporada de 2024. Porém, os altos valores deixaram o profissional mais distante de uma negociação. O técnico está desempregado após demissão no Athletico-PR.