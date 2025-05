Mbappé vai às redes 39 vezes e é o jogador com mais gols na temporada de estreia no Real Madrid

Ao anotar um hat-trick (três gols) no El Clasico neste domingo, o atacante francês Kylian Mbappé se tornou no jogador com mais gols em sua temporada de estreia no Real Madrid. Aos 26 anos, o francês chegou aos 39 gols, superando os 37 anotados pelo chileno Iván Zamorano na temporada 1993/1994. Mbappé já tinha ultrapassado alguns ídolos do clube, como Cristiano Ronaldo (33), Van Nistelrooy (33) e Ronaldo (30).

Ele também assumiu a liderança na artilharia do Campeonato Espanhol, com 27 gols, deixando Lewandowski, do Barcelona, na segunda colocação com 25. Vindo Paris Saint-Germain, Mbappé foi bastante questionado em seu início no Real Madrid. Seus primeiros gols no Espanhol saíram apenas na quarta rodada, quando marcou duas vezes na vitória sobre o Betis por 2 a 0. O desempenho abaixo do esperado naquele período gerou rumores de crise no vestiário.

O atacante francês marcou em todas as competições que o Real Madrid participou. Apesar do sucesso individual, Mbappé amarga uma temporada em que o clube deve terminar sem os principais títulos cobiçados e com quatro derrotas em quatro El Clasico disputados (dois no Espanhol, uma na final Copa do Rei e outro na decisão da Supercopa da Espanha).

Os títulos do Real Madrid na temporada foram conquistados em jogos únicos: na Supercopa da Uefa, contra a Atalanta, e no Mundial de Clubes, contra o Pachuca. Atual campeão da Liga dos Campeões e do Espanhol, o time dirigido por Carlo Ancelotti caiu nas quartas de final do interclubes europeus e viu o rival Barcelona se aproximar do título nacional com a vitória neste domingo.