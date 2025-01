É impossível não gostar de Aryna Sabalenka, tenista número 1 do mundo 

Ela é linda, vencedora, ocupa o posto de tenista número 1 do mundo , mas o que mais conecta Aryna Sabalenka com sua legião de fãs não se mede com dinheiro, títulos ou fama . A conexão é 100% humana . Porque ela chora quando perde, ri de si mesma e nunca esquece de sorrir e dançar . Sabalenka é hoje a figura mais carismática do esporte mundial.

Sabalenka está entre os personagens de uma série da Netflix chamada Break Point, que acompanha tenistas do circuito. Ali é possível entender a dificuldade de um esporte individual tão competitivo. Ali é possível entender o peso de ser apontada como alguém de muito talento, mas que precisa confirmar as expectativas vencendo um torneio do chamado Grand Slam, o quarteto formado por Wimbledon, na Inglaterra, Roland Garros, na França, e os abertos dos Estados Unidos e da Austrália. Um passo importante que ela alcançou pela primeira vez em 2023, e tudo está retratado no documentário, e repetiu em 2024, na Austrália. E foi mais além quando faturou o aberto dos Estados Unidos, também no ano passado.