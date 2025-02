A foto que escancara o novo tamanho do Vasco

O clássico Flamengo e Vasco, disputado na noite do último sábado (15), pelo Campeonato Carioca, não mostrou só o óbvio com mais uma vitória do time de Bruno Henrique, Cebolinha, Arrascaeta e Léo Ortiz .

No intervalo do jogo, a transmissão do SporTV mostrou uma arte com o mapa de calor, aqueles deslocamentos dos jogadores em campo, e a imagem era de um bloco com todos os 11 jogadores do Vasco dentro da grande área do gol defendido por Léo Jardim.