As duas piores entrevistas após o Gre-Nal

José Olavo Bisol atropelava as palavras e não construía frases lógicas. Criticou a equipe de arbitragem, deu um poder a imprensa que ela não tem e denunciou uma das "operadoras" do Gauchão. Oi? Uma entrevista com pouca clareza semântica. O gol que Wesley perdeu na cara do gol não foi citado pelo dirigente.

Mas o pior momento do pós-jogo não terminou aí. Minutos depois vem a entrevista de Alexandre Rossatto que surgiu na zona mista para responder ao colega de função. E citou a atuação do VAR nos jogos do rival como favorecimento. Oi? As interferências do VAR foram acertadas. Todas. Nos jogos anteriores do Inter e no sábado, no Gre-Nal, o VAR trabalhou para fazer justiça nos jogos. A falha de marcação do Cristaldo no gol do Inter não foi citada pelo dirigente.