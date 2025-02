Novo patrocinador máster estará nas camisas de Grêmio e Inter no Gre-Nal

A nova patrocinadora máster da dupla Gre-Nal já estará nas camisas de Grêmio e Inter no clássico deste sábado (8). A empresa Alfa ainda não estampará sua marca, mas a seguinte mensagem: #CasadeResponsa. Uma referência ao jogo consciente e com limites.

Esta será a primeira ação da Alfa, uma casa de apostas, no futebol brasileiro. A empresa escolheu a dupla gaúcha para entrar no mercado de publicidade do futebol no país.

Grêmio e Inter vão receber o mesmo valor fixo por um contrato de três anos para ocupar o espaço que era do Banrisul, na parte frontal das camisas. O banco gaúcho seguirá nos uniformes da Dupla, mas nas costas.

O contrato ainda prevê metas individuais para cada equipe, que pode elevar o valor ganho com os patrocinadores nos uniformes para R$ 100 milhões. Isso somando Alfa, Banrisul e outras empresas que patrocinam cada time.

A marca Alfa aparecerá pela primeira vez nas camisas da dupla Gre-Nal nos jogos de terça (11) e quarta-feira (12) da próxima semana.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.