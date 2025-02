A festa de aniversário do Pedro Ernesto

A trajetória de Pedro Ernesto está diretamente ligada às grandes conquistas da dupla Gre-Nal. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Imagine um lugar em Porto Alegre, mas que não parece Porto Alegre. Imagine uma viagem de, mais ou menos, 50 minutos que passa por duas ou três regiões da cidade e que, para dar aquele ar mais rústico, no trecho final não tem asfalto, nem os paralelepípedos. É chão batido raiz e pronto. Chegamos ao sítio do Pedro Ernesto Denardin.

Fui de carro e percebi depois de andar uns 10 metros que o jeito era estacionar por ali mesmo. Era um carro ao lado do outro num corredor longo. Desci e fui andando na direção da luz quando ouvi uma voz saindo do meio de um belo canteiro de alfaces orgânicas Sotaque porto-alegrense mais carregado que carro de argentino vindo para as nossas praias:

— E aí, boa noite! Prazer, Mano Changes!

— Prazer, Marco Aurélio!

— Bah, tu sabes quantos anos tá fazendo o Pedrão?

— Setenta e cinco!

— Não pode ser!

— É!

— Não acredito, vou olhar no google!

— Pode acreditar!

— Mas como que tu sabes?

— Tava escrito no cartaz lá no portão: Pedro 75 é demaaaaiiiiss!

Nesta hora ficou um silêncio e percebi que só eu tinha lido o cartaz. Deve ser coisa de repórter. Segui mais alguns metros e comecei a ver a magnitude do evento. Porque evento top tem gerador de energia e o que tinha logo na entrada era dos grandes. Na área externa da casa foi armada uma tenda que abrigava os convidados e também o palco onde a banda que acompanha o Pedro pelo Rio Grande animava o pessoal. Era uma espécie de Planeta Atlântida dos Pampas. Saia um e entrava outro artista da terra cantando sucessos. E o Mano foi direto pro palco cantar, junto com o Pedro, um sucesso dos Incríveis e dos Engenheiros:

"Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rollings Stones..."

Caminhando em direção à casa vi o Guri de Uruguaiana fantasiado de Guri de Uruguaiana. Quem estava lá não era o Jair Kobe, era o personagem. Só não vi o Licurgo. Mais alguns passos e encontro o Denis Abrahão:

— Marquinho, meu querido! Minha entrevista bombou no Sem Filtro, hein? Sabe onde é o banheiro?

— Não, mas vamos descobrir. Tá gostando do Quinteros?

— Tô gostando! Time tá melhor, o cara é sério, tem cabelo no peito!

Quase entrando na sala da casa, onde a Rádio Gaúcha fez um estúdio para transmitir o Show dos Esportes, encontro o dono da festa. Abraço apertado, beijo, agradeço pelo convite e digo:

— Teu aniversário é uma reunião da ONU.

— Não, cagalhão! Meu aniversário é ainda melhor...

Olho para a mesa das saladas e a variedade de opções combina com a variedade de pessoas que o Pedro consegue reunir. Por horas ali ninguém é radical em nada: Lula ou Bolsonaro, Grêmio ou Inter. Ali é o momento de cantar, gritar, celebrar, festejar. Enquanto faço esta reflexão, vejo o filho do Maurício Saraiva, que mais parece o Carlinhos de Jesus com pilha Duracell, passar correndo e o pai atrás dando sustentação e uma dica:

— Marquinho, esta salada de maionese está um espetáculo!

Aproveito para me servir com o belo jantar e encontro a mesa abençoada com duas pessoas do departamento comercial. Destino, só pode. Enquanto a Cláudia Praetzel e o Getúlio Deves me dão uma aula, vejo o Alex Bagé conversando com o Tiago Cirqueira. Imagina se o Léo Dias vê a cena? Do palco ouço o dueto Débora Madri e Pedro com um sucesso da trilha da novela Roque Santeiro:

"Estou de volta pro meu aconchego

trazendo na mala bastante saudade..."

Que Elba Ramalho que nada, a Débora é melhor!

Termino o jantar e tenho o prazer de conhecer o Julião. Uma mistura de poeta, humorista e filósofo. A cada duas frases, um sorriso. O cara é uma máquina de histórias boas. Julião, nas horas vagas, também é prefeito de São Jerônimo e anda sempre com o seu fiel escudeiro, o mitológico Batata, ou Batatinha, só para os íntimos. Saio da rodinha e sou chamado pelo Zé Dedão. Dedão é um dos músicos que acompanha o Pedro e dono de uma simpatia impressionante. Conheço a família dele e falamos não de música gauchesca, mas de samba e pagode. A Lura, filha do Dedão é jornalista e fã do meu amigo Thiago André Barbosa. Aproveito a hora para cumprimentar o Zé pela fala sobre o ser humano Pedro Ernesto, quando ele definiu o maior comunicador do Rio Grande com uma palavra: generosidade.

A próxima parada foi no grupo que tinha o Zé Alberto e o Lucianinho. Não tem como não conversar com os dois. O Zé, inclusive, cantou com o Pedro o clássico "Veterano", que tem aquela abertura lindíssima:

"Está findando meu tempo

A tarde encerra mais cedo

Meu mundo ficou pequeno

E eu sou menor do que penso..."

Hora de ir embora, procuro o Pedro para me despedir, e sigo até meu carro quando ouço alguém me chamando, mas não pelo nome. Sabe quando emite sons e você imagina que é alguém chamando?

— Opa, tudo bem? Tem carona?

— Carona?

— É, o Uber não tá vindo aqui. Pode nos deixar no Centro...

— Tá bom, vamos lá!

Era um trio. Um casal e mais um homem. O Marcelo, a Daniela e o Antônio. Vieram de Santiago, especialmente, para o aniversário e, por coincidência, estavam hospedados perto da minha casa. A carona não seria mais até o Centro, mas até o portão do prédio. Amenidades sobre a festa, me falam um pouco de Santiago, eu falo um pouco de São Paulo, onde vivi por 19 anos, e o Antônio se manifesta:

— Sem querer pedir muito, mas será que a gente pode parar num posto? Preciso ir ao banheiro...

Pela minha experiência, quando alguém verbaliza que precisa ir ao banheiro é porque a situação já está causando um certo pânico. Andamos e nada de posto. Mais um pouco e nada do posto. No banco do carona o Antônio se contorcia levemente quando aparece um terreno vazio:

— Para, para, para aqui mesmo!

Parei o carro e ele desceu feito um Bolt na partida para os 100 metros. O Marcelo ainda sugeriu arrancar o carro só para deixar o amigo mais atucanado, mas achei melhor esperar o apurado esvaziar a ansiedade. Na volta para o carro, aliviado e sem nenhuma cerimônia, pega uma garrafinha de água que eu trouxe da festa para hidratar na viagem que era longa e começa a lavar as mãos. Cá com os meus botões, pensei:

— Que folgado! Mas lava as mãos. Tá tudo certo.

Na sequência da viagem aprendi que Santiago tem 49 mil habitantes, que o Xis de lá é melhor que o Xis de Porto Alegre e que a quase tragédia urinária que o Antônio passou lá não existe. É tudo tão perto que sempre dá tempo de chegar em casa. Falando em chegar, só quando entro na rua do prédio que vou deixá-los, pergunto:

— E vocês fazem o quê?

O silêncio foi assustador. Ninguém dava um pio. Nesses segundos que parecem horas, cheguei a pensar se deveria repetir a pergunta ou só rezar. Foi então que a Daniela falou:

— O Marcelo é prefeito!