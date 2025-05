Vélez Camaquã vence o São José por 3 a 0 pela Liga Nacional de Futsal

Dentro de casa, a equipe do Sul do Estado saiu na frente com Caio César na etapa inicial. Após boa jogada do ala Guilherme, o pivô apareceu livre para empurrar para as redes e fazer 1 a 0 .

A equipe de Camaquã ampliou a vantagem aos três do segundo tempo com um golaço. Ainda no campo de defesa, o ala Kravulski, com apenas um toque, deu um chapéu no marcador, avançou e deixou Juninho na cara do gol para fazer 2 a 0 para os gaúchos.