Bia Haddad Maia vence argentina Julia Riera na estreia do Australian Open

Foi sofrido e mais difícil do que o imaginado. Porém, Bia Haddad Maia estreou com vitória no Australian Open 2025. A brasileira venceu de virada a argentina Julia Riera, 147 do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 7/5 e 6/2 , em duas horas e 40 minutos de partida.

No primeiro set, apenas no quinto serviço ocorreu a primeira quebra de saque, com a brasileira. No entanto, Riera devolveu no game seguinte e igualou o embate. Apesar do equilíbrio, a tenista da Argentina conseguiu segurar as chances de novas quebras e venceu por 6 a 4.