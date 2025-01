Medellín, destino dos 'Passport Bros' em busca de sexo e mulheres 'dóceis'

Uma numerosa comunidade de homens na internet nomeada Passport Bros promove o turismo sexual do primeiro mundo para locais onde consideram ser mais fácil cortejar mulheres. Entre os destinos favoritos está Medellín, assolada pelo tráfico de pessoas e pela exploração de menores.

"Passport Bros: Guia para conseguir uma latina em Medellín", promove uma publicação no TikTok de Austin Abeyta que, com meio milhão de seguidores, sorriso largo e boné dá dicas sobre encontros com mulheres e nomadismo digital.