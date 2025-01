Ainda Estou Aqui (2024) chega aos cinemas da França na quarta-feira (15) e já tem chamado atenção dos críticos. O jornal francês Le Monde julgou "passavelmente monocórdica" a atuação de Fernanda Torres no longa de Walter Salles. A palavra indica sem variação, monótona .

A crítica deu apenas uma estrela, em uma escala de quatro, ao filme brasileiro. O texto julga o foco na figura de Eunice Paiva, que fez, na visão do crítico Jacques Mandelbaum, o longa "passa com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário".