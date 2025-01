Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro de melhor atriz

Fernanda Torres se consagrou como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025. A interpretação como Eunice Paiva, em "Ainda Estou Aqui", foi considerada a melhor do ano passado pelos votantes da premiação que abre a temporada. Esta é a primeira vez um brasileiro leva o Globo de Ouro por atuação.

Fernanda desbancou Nicole Kidman, que disputava por "Babygirl"; Angelina Jolie, por "Maria"; Tilda Swinton, indicada por "O Quarto ao Lado"; Kate Winslet, de "Lee"; e Pamela Anderson, que teve um retorno aclamado à indústria com "The Last Showgirl".