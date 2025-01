Anúncio dos indicados ao Oscar 2025 é adiado pela segunda vez; confira nova data

A Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood adiou novamente o anúncio das indicações ao Oscar 2025, para o próximo dia 23. A decisão ocorre devido aos grandes incêndios que atingiram a região de Los Angeles , nos Estados Unidos. As informações são do portal g1 .

Essa é a segunda alteração na data de divulgação da lista de indicados, que anteriormente havia sido adiada para 17 de janeiro. Com essa nova mudança, o período de votação para os indicados será encerrado no dia 14 . Apesar disso, a cerimônia do Oscar 2025 permanece marcada para o dia 2 de março.

Diversos eventos de Hollywood também foram impactados, com cancelamentos e adiamentos, incluindo o Critics Choice Awards, os lançamentos de The Last Showgirl, Lobisomem, Better Man — A História de Robbie Williams e o jantar do prêmio do American Film Institute.