Dupla Eva e Renata devem ser anunciadas ganhadoras da prova na edição desta noite. Globoplay / Reprodução

Tadeu Schmidt deu o primeiro "boa noite" da edição do Big Brother Brasil 25 para as duplas confinadas na noite de segunda-feira (13).

O primeiro dia de confinamento já começou com uma prova de resistência valendo a imunidade da semana.

A dinâmica, que começou na noite de segunda, terminou às 5h55min desta terça-feira (14) após a dupla Vinícius e Aline serem desclassificados.

Com isso, Eva e Renata foram as últimas a deixarem a primeira prova de resistência do BBB 25. Elas devem ser anunciadas vencedoras na edição desta noite.

A dinâmica

Na prova, os jogadores ficaram em pé, em lados opostos de uma raia e tiveram de manter um cabo esticado enquanto o equilibravam próximos a argolas. Caso o cabo encostasse nas argolas, a dupla seria eliminada.

Quando a campainha soava, um produto aparecia em uma esteira e um dos jogadores deveria pegar a caixa deste produto. Depois, deveria passá-la para o parceiro (que usava uma espécie de fantasia de carro), que colocava em um buraco no outro lado da raia dentro do tempo estipulado, simulando uma entrega.

A cada rodada, a dupla mais lenta enfrentava uma consequência (como um "banho" de pó amarelo ou de vapor), devendo retornar à posição inicial antes da contagem regressiva.

— Não pode fazer xixi, não pode dormir... Resistam! — alertou Tadeu ao início da prova.

Os eliminados

A primeira dupla eliminada foi a composta pelas irmãs Camila e Thamires, ainda no início da competição.

Por quase duas horas, as 10 duplas restantes permaneceram firmes. Por volta de 1h55min, cinco duplas foram eliminadas: Diego e Daniele, João Pedro e João Gabriel, Maike e Gabriel, Giovanna e Gracyanne e Arleane e Marcelo.

A desclassificação "em massa" ocorreu porque uma foi eliminada e a sirene tocou, assustando as demais. Com isso, elas acabaram descumprindo as regras da prova e batendo as cordas nas argolas de proteção.

Mais tarde, por volta das 3h, mais uma dupla foi eliminada. Desta vez, Diego Almeida e sua mãe, Vilma. Já por volta das 5h Edilberto e Raissa deixaram a prova. Depois, Vitória Strada e Mateus foram eliminados. Às 5h55min, Aline e Vinícius foram desclassificados, restando apenas Eva e Renata.

Risadas, conversas e cantorias marcaram a madrugada. A enchente de maio no Rio Grande do Sul foi um dos assuntos da noite. A atriz gaúcha Vitória Strada falou sobre o tema com os colegas:

— "É louco como se reestruturou rápido. Mas foi horrível, eu não estava lá, mas recebia mensagens 24 horas por dia — disse.