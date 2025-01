Empresa gaúcha completa 30 anos de programa de bolsas internacionais de estudos

Fundado em 1995 com o propósito de retribuir à sociedade brasileira as oportunidades que a família Ling recebeu depois de chegar ao Brasil na década de 1950, o Instituto Ling completa em 2025 30 anos de atuação com seu projeto de bolsas de estudos.

Nesse período, cerca de 1,3 mil jovens foram beneficiados, somando cerca de US$ 10,5 milhões investidos em educação, com 453 bolsas de estudos para cursos de mestrado e pós-graduação e 922 para graduação e ensinos fundamental e médio.

Universidades renomadas de Estados Unidos e Europa, como Harvard, Stanford, Columbia, London Business School, Northwestern, MIT e NYU já receberam bolsistas do Instituto Ling.

Entre os profissionais que passaram pelo projeto estão nomes que atuam em diferentes esferas, como João Villaverde, secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento, Samuel Kinoshita, titular da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo; e dedicados a ONGs, como Erica Butow, criadora e CEO da Ensina Brasil.

Na área da economia, há exemplos com Pedro Palma, CEO da empresa Rumo, e Tomás Scanavino Lopes-Teixeira Emendabili, atualmente comandando o braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Peru; além de ex-bolsistas com cargos-chave em bancos, entre os quais Hans Lin no Bank of America, em São Paulo, e Julia Chen, líder no Itaú e Nova York.

Com o programa Jornalista de Visão, consolidado como o principal de bolsas de estudo independente a profissionais da imprensa brasileira, teve entre seus bolsistas Paulo Celso Pereira, diretor da sucursal de Brasília de O Globo/Época/Extra; Felipe Seligman, criador do Jota; e o também sociólogo, escritor e roteirista Chico Felitti.

Neste ano, acabam de ser abertas as inscrições para estudantes das áreas de Administração, Direito, Engenharia e Planejamento Urbano cursarem pós-graduação nas melhores universidades do mundo. Para concorrer às bolsas, os candidatos devem ser brasileiros, garantir que o curso para o qual foram aprovados seja um mestrado de tempo integral, com início das aulas no dia 1º de fevereiro do ano imediatamente posterior ao de concessão da bolsa, nunca ter participado antes da etapa de dinâmicas de grupo de processo seletivo do Instituto Ling e comprovar a necessidade de apoio financeiro.

As bolsas são parciais, e têm valores entre US$ 10 mil e US$ 30 mil, que poderão ser utilizados para pagar anuidade e demais taxas universitárias, despesas de moradia e alimentação, material acadêmico, seguro-saúde, passagens aéreas e outras despesas relacionadas ao período em que o bolsista estiver cursando o mestrado no exterior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário no site (clique aqui para acessar). Para MBA, MPA e LLM podem ser preenchidas até o dia 7 de abril (candidatos com carta de aceitação de 7 de abril a 2 de maio podem se inscrever até o dia 2 de maio). A documentação dos que querem concorrer a uma vaga no mestrado em Planejamento Urbano pode ser enviada até 9 de maio.

Os programas de bolsa da entidade

Start MBA/MPA – 31ª edição: para candidatos aprovados em mestrado em Administração de Empresas (MBA) ou Pública (MPA/MPP), distribuiu 230 bolsas desde 1995. Chicago, Harvard, Stanford, UPenn, Columbia, London Business School, MIT e Northwestern receberam o maior número de bolsistas.

LLM Instituto Ling/ Gouvêa Vieira – 22ª edição: voltado a alunos aprovados no mestrado em Direito, já contemplou 84 jovens advogados. Harvard é a universidade que mais recebeu bolsistas, seguida por Stanford, NYU e Columbia.

Jornalista de Visão – 16ª edição: concede bolsas de estudos para jornalistas indicados ao processo de seleção por consagrados profissionais e veículos da imprensa brasileira. A partir da escolha como bolsista, os jornalistas têm três anos para serem aprovados em universidades americanas e europeias de excelência, dentro de sua área de interesse de pesquisa.

UP - Mestrado em Planejamento Urbano – 2ª edição: apoia profissionais de planejamento urbano, reconhecendo seu papel na busca pela superação de antigos e novos desafios resultantes da urbanização. Espera-se que a experiência acadêmica em uma escola de excelência contribua na formação destes profissionais para que, em seu retorno, ajudem na construção de soluções sustentáveis que tragam desenvolvimento e bem-estar social, tornando nossas cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas. A modalidade surgiu por sugestão de um integrante da terceira geração da família Ling, o arquiteto, urbanista e pesquisador Anthony Ling, que também é editor-chefe do site Caos Planejado, dedicado ao tema.