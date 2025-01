Quem é Lorenzo Sonego, próximo adversário de João Fonseca no Australian Open

Depois de eliminar Andrey Rublev na primeira rodada do Australian Open, João Fonseca terá mais um europeu pelo caminho no Grand Slam. O brasileiro de 18 anos irá enfrentar o italiano Lorenzo Sonego em Melbourne na Austrália. A partida ainda não tem data e horários definidos. Mas deve acontecer na quinta-feira, caso o mau tempo não venha a atrapalhar a programação do torneio.