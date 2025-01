Técnico do sub-20 do Grêmio elogia Gabriel Mec: "Tem uma habilidade muito acima dos demais"

Fabiano Daitx aposta em futuro promissor de Gabriel Mec Renan Mattos e André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e um dos destaques do elenco é Gabriel Mec. O meia de 16 anos está na mira do Barcelona, segundo a imprensa espanhola. O clube catalão enviou um olheiro para observar os jovens talentos do campeonato.

O técnico da equipe gremista na Copinha, Fabiano Daitx, participou do "Show dos Esportes", da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (14) e reconheceu que Gabriel Mec tem tido dificuldades na competição. Contudo, reforçou a aposta no futuro do atleta.

— Ele é primeiro ano juvenil. O Marcílio Dias (adversário da segunda fase) jogou com uma equipe toda do último ano (entre 19 e 20 anos). Dá quatro anos de diferença. A nível de força muscular é muita diferença. O jogador sente bastante. E ele é caçado. É claro que está tendo um pouco de dificuldade de chamar a atenção como em outras categorias, mas é um jogador que eu não tenho dúvida nenhuma que vai estourar e que vai ter muito sucesso porque tem uma habilidade muito acima dos demais — comentou o treinador.

O Grêmio enfrenta o Goiás nesta quarta-feira (15), às 15h, no Estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá. Gabriel Mec tem sido titular do Tricolor na competição e deve iniciar mais um jogo entre os 11. Em meados de 2024, ele esteve na mira do Chelsea, mas o interesse do clube inglês esfriou.

