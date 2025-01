Mais uma novela na vida do Grêmio

Marchesín não participou do jogo treino contra o São José por desconforto muscular

O gremista não tem um dia de paz. Após boatos de Villasanti e Cristaldo, a preocupação agora é com Marchesín.

Segundo o nosso colega Rodrigo Oliveira, o Boca Juniors fez proposta pelo goleiro, que foi considerada baixa e recusada pela direção do Tricolor . Algo próximo de US$ 850 mil.

Ao que tudo indica, Marche gostaria de vestir a camisa do clube argentino nesta temporada. Porém, há multa rescisória que gira em torno de 10 milhões de euros para clubes de fora. O Grêmio não fará jogo duro, mas não vai liberar Marchesín por um valor baixo. Ele não disputou o jogo-treino contra o São José por desconforto muscular e ficará de fora dos treinamentos por alguns dias.

Confesso para vocês que a posição de goleiro era o menor dos problemas nesse início de temporada. Não morro de amores por Marchesín, mas acho que ele se afirmou muito ao longo da temporada passada. Salvou o Grêmio em diversos momentos, além de se mostrar uma liderança em campo. Estava contando com ele para esta temporada. Além do que, buscar goleiro no mercado é uma missão duríssima. O próprio Grêmio penou bastante até Marchesín se afirmar.