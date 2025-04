Em dia marcado por turbulência após tarifaço de Trump, dólar fecha cotado a R$ 5,91 e Ibovespa cai 1,31%

Em um dia marcado por fortes quedas nas bolsas de valores ao redor do mundo, o Ibovespa — principal indicador do mercado de ações brasileiro, operado pela B3 — teve um dia volátil e encerrou esta segunda-feira (7) em queda de 1,31% . O dólar também teve valorização de 1,27% e fechou a R$ 5,91.

As razões para o recuo global dos mercados e a alta da moeda norte-americana são diversas: o impacto do aumento de tarifas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a retaliação por parte da China e as incertezas quanto aos efeitos da guerra comercial.