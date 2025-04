E se o Grêmio mudar o esquema tático?

Quinteros poderia mudar o esquema de jogo do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Não sei vocês, mas a forma que o Grêmio vem jogando vem me tirando o sono. Os resultados estão vindo, mas a evolução no desempenho é mínima, mesmo com adversários mais fracos, como foi contra o Sportivo Luqueño na estreia da Sul-Americana.

Já vimos que Quinteros gosta de jogar com os dois pontas e, até o momento, não abriu mão disso. Mas será que não é hora de testar novas maneiras de jogar?

4-4-2 clássico

Tenho pensado bastante sobre isso, principalmente pela maneira como o Grêmio é facilmente vazado. E se tentarmos preencher um pouco mais o meio-campo com um meia, retirando um dos pontas? Em um 4-4-2 clássico.

Três zagueiros

Na volta de Kannemann, de repente, pode se testar uma formação com três zagueiros, por várias vezes essa formação funcionou em situações emergenciais.

Novas formas

Ano passado cobrei repertório tático do Renato, que insistia em jogar com um centroavante que não dava resposta e depois de muita teimosia, ele testou novas alternativas. Penso que Quinteros também deve encontrar novas formas de jogar com as peças que tem. O time precisa evoluir muito taticamente.

A boa notícia