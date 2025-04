Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Para não ter de repetir as tarefas, é necessário você entregar qualidade e eficiência, senão, você vai ter de voltar a assumir as mesmas responsabilidades até a hora em que se envolva de coração no cumprimento dessas.