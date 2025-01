O jogador do Grêmio que foi sondado para jogar pela seleção da Polônia

Volante gremista entrou no radar porque disputou o Sul-Americano e o Mundial sub-20 pela seleção brasileira.

O volante Ronald Falkoski recebeu uma sondagem sobre a possibilidade de jogar pela seleção da Polônia . O contato foi feito por representantes da federação polonesa, pois o atleta tem descendência do país europeu .

A procura ocorreu ainda em 2024. O interesse surgiu por causa do trabalho feito pela federação polonesa de prospecção de novos jogadores, e o volante do Grêmio entrou no radar porque disputou o Sul-Americano e o Mundial sub-20 pela seleção brasileira.