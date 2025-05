Thiago Gomes, ex-Grêmio, assume como novo técnico de time da Geórgia: "Muito feliz com esse novo desafio"

Sua nova equipe não vive boa fase : venceu apenas quatro dos 18 jogos neste ano . No estreito campeonato georgiano, ocupa a sétima posição, com 12 pontos em 39 disputados , lutando para se afastar da zona de rebaixamento.

— Muito feliz com esse novo desafio. Estar trabalhando no futebol europeu, entrando numa liga que vem crescendo nos últimos anos, a da Georgia, que na última Eurocopa chegou nas oitavas de final e hoje tem diversos jogadores atuando nos principais clubes do mundo, um dos principais jogadores do PSG hoje é georgiano. Outro fator que é motivante é estar trabalhando com jogadores de diversas nacionalidades, numa escola de futebol diferente — disse o treinador à coluna.