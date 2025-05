A combinação de resultados que poderá colocar o Inter nas oitavas da Libertadores

Treinador colorado já sabe do que precisa para classificar o clube.

Depois de perder para o Atlético Nacional em Medellín por 3 a 1 , o Inter caiu para o terceiro lugar do Grupo F da Libertadores . Mas como a chave está embolada, o time de Roger Machado ainda depende somente das suas forças para conseguir a classificação para a próxima fase.

Nas duas últimas rodadas, estes serão os jogos do Inter :

Se o Inter vencer as duas partidas , estará classificado . Se empatar com o Nacional e vencer o Bahia, o Inter poderá garantir vaga se o Bahia não vencer o Atlético Nacional em Medellín na quinta rodada.

