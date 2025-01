Como Quinteros pode encaixar Cuellar e Villasanti no Grêmio

Villasanti deve seguir no Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Com o lateral-direito João Lucas como único reforço anunciado, o Grêmio tem no colombiano Gustavo Cuellar a busca por uma grande contratação nesta janela de transferências. O jogador de 31 anos atua costumeiramente como primeiro volante e pode ser encaixado ao lado de Villasanti.

O Desenho Tático de Zero Hora projeta como Gustavo Quinteros pode formar a equipe com o colombiano e o paraguaio abrindo o meio-campo.

Gustavo Quinteros tem como esquema tático preferido o 4-2-3-1. Foi com esse sistema que ele conquistou o Campeonato Argentino pelo Vélez, em 2024, e que deve ser o principal do Grêmio.

A dupla de volantes do Vélez tinha o jovem Christian Ordoñez, de 20 anos, jogador de origem da posição, e o experiente Agustín Bouzat, de 30. Bouzat é meia de origem que foi transformado em volante por Quinteros. Isso é uma característica de jogo do novo treinador do Grêmio, que gosta de ter jogadores de boa saída de bola como volantes.

Nesse cenário, a dupla Cuellar e Villasanti entrega o que busca Quinteros. Cuellar é um primeiro volante com boa qualidade de passe. Ele costuma ser o jogador que atua por trás do bloco do adversário buscando encontrar passes para jogadores adiantado.

Assim, Villasanti tem uma característica de maior chegada ao ataque e presença na área adversário. Nesse sentido, a dupla gremista será um pouco diferente do que acontecia no Vélez, quando havia alternância nas subidas entre Ordoñez e Bouzat sem que um tivesse o posicionamento fixo de primeiro volante.

Mapas de calor de Bouzat (E) e Ordoñez (D) mostra como eles tinham participação ofensiva semelhante no Vélez:

Volantes do Vélez alternavam chegadas ao ataque. Sofascore / Reprodução

Variação

Uma variação tática que o Vélez tinha no posicionamento dos volantes acontecia no momento dar marcação alto. Era comum que um dos volantes adiantasse para ao lado do meia Aquino com o outro ficando atrás.

Assim, o time saia do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. No Grêmio, Villasanti seria o homem a ser adiantado para a linha de meias, com Cuellar ficando à frente da defesa. O colombiano tem esse jogo na entrelinha como ponto forte.

Vélez tinha mudança de posicionamento com um dos volantes adiantando na hora de marcar alto. Sharemytactics / Reprodução

Números

Os números mostram como Cuellar é um volante de baixa participação ofensiva. Em cinco temporadas na Arábia Saudita, ele teve apenas um gol marcado e deu três assistências. Apenas na temporada passada, Villasanti anotou quatro gols e deu três assistência. Em 2023, os números ofensivos do paraguaio foram ainda melhores, com sete gols e sete assistências.