Cuellar acerta rescisão na Arábia Saudita e fica próximo de ser reforço do Grêmio

Gustavo Cuellar disputou 24 jogos pela seleção da Colômbia Evaristo Sa / AFP

O volante Gustavo Cuellar está muito perto de ser jogador do Grêmio. O colombiano de 32 anos acertou neste fim de semana a sua rescisão amigável com o Al-Shabab, da Arábia Saudita e, assim que os trâmites burocráticos forem finalizados, estará livre para assinar com o Tricolor. A ideia é que o meio-campista se apresente ainda em janeiro para a disputa do Gauchão.

— O Cuellar está deixando o clube depois de ter resolvido as suas situação contratuais. Fico feliz de tê-lo conhecido — confirmou nesta segunda (13) o técnico do Al-Shabab, o turco Fatih Terim.

Nos bastidores, o Tricolor trata o tema com cautela. Como a quebra de contrato com o clube saudita foi negociada pelo próprio Cuellar, sem envolvimento direto do clube, a direção gremista ainda aguarda a confirmação oficial da rescisão no sistema da Fifa para avançar na contratação.

Contudo, o desfecho da negociação está próximo. Como o Grêmio já tem salário e tempo de contrato acertados com Cuellar, tão logo o volante esteja oficialmente desvinculado do Al-Shabab, o clube estará livre para anunciar o atleta.

Ex-Flamengo, Cuellar está no futebol saudita desde agosto de 2019, quando foi contratado pelo Al-Hilal, onde se sagrou tricampeão saudita e bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia. Em julho de 2023, o meio-campista transferiu-se para o Al-Shabab.