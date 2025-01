Atacante do Caxias explica apelido e projeta o seu primeiro Gauchão

Natural do interior de São Paulo, de Piracicaba, o centroavante Gustavo Nescau chegou com energia para buscar a titularidade da camisa 9 grená na temporada. Nos indicativos de time para o Gauchão, o técnico Luizinho Vieira tem optado pelo experiente Welder.

Contudo, o jovem de 24 anos marcou dois gols na vitória sobre o Caravaggio-SC, por 4 a 1, no último jogo-treino da pré-temporada. Nesta segunda-feira (13), em sua apresentação no Estádio Centenário, o atacante explicou primeiro sobre o apelido:

— Cara, isso aí é bem antigo. Quando eu jogava na base do Rio Claro. Desde pequeno eu sempre comi Nescau, só puro, sem nada. E aí o pessoal acabou vendo isso lá, na base do Rio Claro na época, e pegou. Colocaram no meu nome. Não tem nem como tirar mais — disse o atleta.