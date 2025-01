Observatório registra o nascer da "Lua do Lobo"; assista ao vídeo

O Observatório Espacial Heller & Jung, de Taquara, no Vale do Paranhana, registrou em vídeo o nascer da "Lua do Lobo". Trata-se da primeira Lua Cheia de 2025 e seu surgimento no céu ocorreu nesta segunda-feira, 13 de janeiro, às 20h28min. Confira o vídeo.