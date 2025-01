Elon Musk pode comprar o TikTok? Entenda as discussões envolvendo o bilionário

Elon Musk não se pronunciou sobre o assunto, mas, em 2024, ele defendeu que o TikTok não fosse banido nos Estados Unidos. SERGEI GAPON / AFP

Autoridades chinesas estariam considerando a possibilidade de Elon Musk adquirir as operações do TikTok nos Estados Unidos, caso a plataforma seja banida no país.

A informação foi divulgada pela agência Bloomberg nesta segunda-feira (13) e gerou reações da ByteDance, dona do aplicativo. Segundo a companhia, a ideia não passa de especulação.

Leia Mais Em seis pontos, entenda a tentativa de proibição do TikTok nos Estados Unidos

Uma das propostas seria que o empresário, por meio da plataforma X (antigo Twitter), assumisse o controle do TikTok no mercado norte-americano. No entanto, a ByteDance declarou que a venda "não está em seus planos" e reforçou que a prioridade é lutar contra a legislação que ameaça o funcionamento do app nos EUA.

Possível negociação

O debate ocorre em meio a pressões legais que podem levar ao banimento do TikTok nos Estados Unidos. O aplicativo, que conta com mais de 170 milhões de usuários no país, é acusado de representar um risco à segurança nacional por estar sob controle de uma empresa chinesa.

Leia Mais TikTok procura Suprema Corte dos EUA para evitar banimento no país

A Suprema Corte dos EUA ouviu argumentos na última sexta-feira (10) sobre a constitucionalidade da lei que restringe o funcionamento do app. A decisão oficial ainda não foi divulgada, mas a tendência é de que a legislação seja mantida.

O governo chinês, segundo a Bloomberg, estaria avaliando alternativas para evitar a proibição. Entre elas, um acordo envolvendo Musk, que já possui experiência com negócios bilionários e relações com a China por meio da Tesla.

O aplicativo, que conta com mais de 170 milhões de usuários no país, é acusado de representar um risco à segurança nacional por estar sob controle de uma empresa chinesa. MARIO TAMA / AFP

Reações de Musk e do TikTok

Elon Musk não se pronunciou sobre o assunto, mas, em abril de 2024, ele defendeu que o TikTok não fosse banido nos Estados Unidos, argumentando que a medida seria contrária à liberdade de expressão.

Já representantes da ByteDance classificaram as informações como "pura ficção".

Leia Mais Pai de Elon Musk revela que filho quer comprar o Liverpool

Impactos e incertezas

A estimativa é de que as operações do TikTok nos EUA valham entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões. Para Musk, a aquisição poderia reforçar a presença do X no mercado das redes sociais, ampliando o alcance entre anunciantes e explorando os dados gerados pelo aplicativo.

No entanto, uma transação desse porte enfrentaria barreiras legais e políticas nos Estados Unidos e na China. Por enquanto, as deliberações permanecem preliminares e sem consenso entre as autoridades chinesas.