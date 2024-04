O TikTok, uma das redes sociais mais utilizadas do mundo, está prestes a ser banido dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (24), o presidente, Joe Biden, sancionou um projeto de lei que determina que a empresa chinesa ByteDance, responsável pela plataforma, repasse a operação da rede social para uma empresa norte-americana em até 270 dias. As informações são do portal g1.