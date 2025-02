Com um a menos, Grêmio vence o Ypiranga, acaba em terceiro e enfrentará o Juventude na semifinal

A vida do Grêmio na semifinal do Gauchão foi definida minutos depois do encerramento de sua participação na fase de grupos neste sábado (15). Com reservas pouco inspirados, à exceção foi Monsalve, venceu o Ypiranga por 1 a 0, em Erechim. O resultado foi insuficiente para os gremistas terminarem na segunda colocação geral, já que o Juventude virou nos acréscimos diante do Pelotas.

A vitória caxiense tirou o jogo de volta da Arena. O Juventude fechou a primeira parte do Estadual com 19 pontos contra 17 do Grêmio. Antes da partida de ida da semifinal no próximo fim de semana, a equipe gremista enfrenta o São Raimundo-RR pela Copa do Brasil, na quarta-feira (19).

Com um olho na partida da Copa do Brasil, e outra na semifinal do Gauchão, o técnico Gustavo Quinteros ficou em Porto Alegre para treinar o seu time titular. Leandro Desábato, seu auxiliar, teve a responsabilidade de comandar os reservas agregados de Gabriel Grando e Arezo. Técnico e assistente mantiveram contato durante a partida. Nos diálogos, muitos problemas para serem resolvidos na etapa inicial.

O primeiro deles foi a bola não entrar. Nos 15 minutos iniciais, o time gremista acertou a trave duas vezes, ambas em cabeçadas oriundas de bola parada. Aos 4, Monsalve Cobrou escanteio para Arezo desviar no posto. Depois, Natã testou no travessão após falta alçada na área. Entre os lances, o ex-colorado Lucas Ramos tentou a sorte em chute de fora da área. Não a encontrou. A bola achou as mãos de Grando.

Expulsão

Os passes errados se multiplicavam à medida que o tempo passava. As chances de gols estavam em extinção. O problema número 2 foi a lesão de Pepê. O terceiro foi mais grave. Após revisão do VAR, João Lucas foi expulso por acertar, com o braço, o rosto de João Paulo.

Sem o lateral, a alternativa de Desábato foi montar uma linha de defesa com quatro zagueiros, todos formados na base tricolor. O setor ficou com o estreante Luis Eduardo, o escolhido para recompor a deve, Gustavo Martins, Natã e Viery.

A formação emergencial piorou a saída de bola gremista. A força ofensiva mingou. Viery, em atuação solo, roubou a bola e conduziu até a outra proximidade da bola, mas o chute saiu sem direção. O Ypiranga tentou, sobretudo com Galego, mas o que o artilheiro do Gauchão com seis gols mais encontrou foi a posição de impedimento. Foram dois lances de perigo anulados por posição irregular.

Segundo tempo

O segundo tempo, após 32 minutos de intervalo, não foi tão diferente do primeiro. O que se viu no Colosso foi uma grande seca de oportunidades. Uma falta mal cobrada de um lado. Muito suor e pouca qualidade do outro. Então, um lance com cara de miragem se transformou em gols aos 16 minutos.

Único capaz de algum brilhantismo, Monsalve se responsabilizou por dar um motivo para sorrir na etapa final. Ele arrancou do próprio campo. Conectou Arezo e recebeu de volta. Já na área, parecia que pouco sairia dali. O colombiano estava cercado pelo goleiro e por um defensor. Em um movimento rápido se desvencilhou dos dois e com um tapa na bola achou o canto do gol. Grêmio 1 a 0.

Ainda que tenha ficado mais de hora com um jogador a menos, o Grêmio não teve dificuldades para controlar o adversário, mesmo após o Ypiranga enfiar atacantes. Sem força suficiente nos dois lados, o 1 a 0 persistiu até o fim.

Gauchão — 8ª rodada — 15/2/2025

Ypiranga (0)

Edson; Marinho, Willian Gomes, Heitor e Roca (Salas,46’/1ºT) ; João Paulo (Cristiano, 15’/2ºT), Lucas Ramos (Danielzinho, 15’/2ºT), Jean Pyerre e Roger; Felipe Marques (Luciano, 46’/2ºT) e Galego.

Técnico: Matheus Costa

Grêmio (1)

Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery; Camilo, Dodi, Pepê (André Henrique, 24’/2ºT), Monsalve (Kiack, 37’/2ºT) e Aravena (Luis Eduardo, 33’/1ºT); Arezo

Técnico: Leandro Desábato

GOL: Monsalve, aos 16min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Lucas Ramos, Willian Gomes, Marinho, Roger (Y); Monsalve, Luis Eduardo, Viery (G);

CARTÃO VERMELHO: João Lucas (G)

ARBITRAGEM: Francisco Dias, auxiliado por Jorge Bernardi e Artur Preissler. VAR: Allan Azevedo

LOCAL: Colosso da Lagoa, em Erechim

Próximo jogo

Quarta-feira , 19/2 — 19h30min

São Raimundo-RR x Grêmio

Estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima — Copa do Brasil (1ª rodada, jogo único)

