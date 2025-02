João Fonseca mostrou sua força neste sábado, mais uma vez. JUAN MABROMATA / AFP

João Fonseca está na grande final do ATP 250 de Buenos Aires. O brasileiro bateu Laslo Djere, neste sábado (15), por 2 sets a 1.

No primeiro, o sérvio e o brasileiro foram para o tie-break. Após um empate em 6 a 6 nos games, Fonseca venceu por 7 a 3 e abriu um set a zero.

No segundo set, novamente um jogo muito disputado. Ninguém conseguia abrir dois games de diferença, até que Fonseca ganhou o oitavo game e abriu 5 a 3. Porém, o brasileiro não conseguiu fechar e sofreu a virada: 7 a 5, empate em sets por 1 a 1.

O terceiro e último set foi mais tranquilo. Sofrendo apenas um game, venceu por 6 a 1 e avançou à final, em busca de seu primeiro título.

A outra semi do ATP 250 de Buenos Aires será disputada ainda neste sábado, a partir das 19h, entre o argentino Francisco Cerundolo — número 28 do mundo que na sexta (14) eliminou o primeiro cabeça de chave do torneio, Alexander Zverev — e o espanhol Pedro Martinez, 41º do ranking.

A final ocorre já no domingo (16). Até o momento, foi divulgado apenas que o horário será a partir das 16h.

João Fonseca no ATP 250

João Fonseca estreou no ATP 250 de Buenos Aires contra Tomas Martin Etcheverry, número 44 do mundo e um dos cabeças de chave do evento. O brasileiro venceu por dois sets a zero, com duplo 6/3.

Nas oitavas, o adversário foi Federico Coria, 115 no ranking. Em jogo duro, Fonseca perdeu o primeiro set, 6/2, e precisou se recuperar para vencer os dois seguintes (6/4 e 6/2).

Em seguida, novo jogo complicado. Mariano Navone, 47 do mundo, também largou em vantagem no primeiro set, aplicando um 6/3. João venceu em seguida, por 6/4, e os dois fizeram um intenso duelo no set decisivo, com o brasileiro confirmando a classificação num 7/5.

João Fonseca, pela juventude e grandes apresentações, surge como uma sensação do tênis. O bom desempenho em Buenos Aires — é sua primeira semifinal em torneios da ATP — ajuda a consolidar o momento do atleta, que tem no horizonte o Rio Open, no Brasil, em que deve ser uma das principais atrações.