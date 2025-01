Fonseca venceu a primeira partida que fez no Australian Open. WILLIAM WEST / AFP

O nome do momento no tênis mundial é João Fonseca, de 18 anos. Carioca de Ipanema, na Zona Sul do Rio, ele é filho de um empresário do ramo de investimentos e de uma ex-atleta de vôlei. Fora das quadras, o ainda menino gosta de outros esportes e acompanha as músicas da atualidade.

Após vencer Andrey Rublev, número 9 do mundo, na primeira rodada do Australian Open, Fonseca se tornou um dos nomes mais falados no mundo. O talento nas quadras já podia ser acompanhado desde muito pequeno.

Os resultados como juvenil — líder do ranking mundial e campeão do US Open em 2023 — e nos primeiros campeonatos como profissional, como chegar às quartas de final do Rio Open 2024 e dois títulos de Challengers, são algumas das credenciais do tenista. O título do ATP Next Gen, em dezembro do último ano, aumentou as expectativas em cima de Fonseca.

— Ele é fora dos padrões sul-americanos, ele é comparável a padrões internacionais. Ele é um jogador completo, que se defende e contra-ataca muito bem, e está cada vez mais forte e maduro, apesar da pouca idade — afirma Eduardo Frick, CEO da Rio Tennis Academy e chefe de delegação do Brasil na Copa Davis.

O ex-tenista gaúcho de Uruguaiana conhece Fonseca desde quando ele tinha 15 anos e contou como é o jovem jogador fora das quadras.

— Ele é um menino fantástico e tem o jeitão carioca. Ele brinca muito e está sempre escutando as músicas que gosta — conta Frick.

Além do tênis, modalidade em que ele começou a praticar aos quatro anos, Fonseca gosta de outros esportes, como futebol e surfe. A paixão pela prática esportiva partiu do incentivo da família. Roberta Fonseca, mãe de João, foi jogadora de vôlei e defendeu alguns clubes no passado.

O pai Christiano Fonseca Filho é conhecido por ser um empresário bem sucedido do mercado de investimentos e com uma mentalidade de trabalho duro, conforme relata uma das sócias da IP Investimentos, em contato com a reportagem.

— O João é diferenciado. Ele combina talento, carisma e uma humildade rara para alguém com a potência que tem. Sempre focado e determinado, ele trabalha com muita dedicação. Não temos dúvida de que ele vai chegar exatamente onde quer — relata a sócia, que acompanhou de perto o crescimento de João, mas preferiu não se identificar.

Torcedor fanático do Flamengo, o tenista já explicou que o amor pelo clube surgiu por conta do irmão.

— Assisto à maioria dos jogos, mas tênis é uma coisa, futebol é outra. O pessoal torce para quem quer e tenho que acolher as pessoas que torcem por você e é isso — disse Fonseca após o Rio Open 2024.

Dos irmãos Leonardo e Guilherme, o tenista desenvolveu a paixão pelo surfe e segue grandes nomes da modalidade nas redes sociais, como Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb.